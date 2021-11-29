Politika

Bogdanov Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, 1 Aralık’ta Kürdistan Bölgesi’ne gelerek, başkent Erbil’de yetkililerle görüşecek.
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Mihail Bogdanov
Mihail Bogdanov
kürdistan Mihail Bogdanov Rusya Erbil Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, 1 Aralık’ta Kürdistan Bölgesi’ne gelecek.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, 1 Aralık’ta Kürdistan Bölgesi’ne gelerek, başkent Erbil’de yetkililerle görüşecek.

Bogdanov’un Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan ile bir araya geleceği bilgisine ulaşıldı.

Görüşmelerde Erbil-Moskova ilişkileri ve ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkiler masaya yatırılacak.

Enerji konusunun da gündeme geleceği görüşmelerde, Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren Rusya’nın dev şirketleri Gazprom ve Rosneft’in projeleri ele alınacak

 

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