Bogdanov Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

ERBİL (K24)

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, 1 Aralık’ta Kürdistan Bölgesi’ne gelecek.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, 1 Aralık’ta Kürdistan Bölgesi’ne gelerek, başkent Erbil’de yetkililerle görüşecek.

Bogdanov’un Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakan ile bir araya geleceği bilgisine ulaşıldı.

Görüşmelerde Erbil-Moskova ilişkileri ve ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkiler masaya yatırılacak.

Enerji konusunun da gündeme geleceği görüşmelerde, Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren Rusya’nın dev şirketleri Gazprom ve Rosneft’in projeleri ele alınacak