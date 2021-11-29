DAİŞ saldırısında yaralanan Peşmerge şehit oldu
SÜLEYMANİYE (K24)
Germiyan sınırındaki Kuleco’da terör örgütü DAİŞ mensuplarının saldırısında ağır yaralanan 1 Peşmerge şehit oldu.
K24’e konuşan Peşmerge Güçleri 5’inci Tugayı Komutanı Meriwan Azad, geçtiğimiz cumartesi gecesi terör örgütü DAİŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Peşmerge Omer Tevfik’in şehit olduğunu açıkladı.
Azad, söz konusu Peşmergenin Süleymaniye’de hastanede tedavi altındayken şehit olduğu ifade etti.
Öte yandan bugün Peşmerge Bakanlığı, Germiyan sınırındaki Kuleco’da terör örgütü DAİŞ’e operasyon başlatıldığını açıkladı.
Dün gece Germiyan sınırında terör örgütü DAİŞ’in düzenlediği saldırı Peşmerge Güçleri tarafından püskürtülmüştü.
Önceki gece geç saatlerde de DAİŞ mensupları Germiyan sınırındaki Kuleco'da Peşmerge mevzilerine saldırmış, ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Peşmerge Güçleri saldırıyı püskürtmeyi başarırken, bir araçta yaşanan patlama sonucu 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.