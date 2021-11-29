Sağlık

İspanya’da da Omicron varyantı tespit edildi

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının Güney Afrika’da keşfedilen yeni varyantı Omicron İspanya’ya sıçradı.
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avrupa İspanya Madrid Omicron varyantı Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron varyantının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Omicron varyantını teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.

İspanya, Omicron varyantı nedeniyle yüksek riskli olan Bostvana, Svaziland, Lesoto, Mozambik, Nambiya, Güney Afrika ve Zimbabve gibi ülkelerden gelen tüm yolculara aşılı olup olmadıklarına bakmaksızın 10 günlük karantina uygulamasının yanı sıra en geç 72 saat öncesinde yapılmış bir negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmalarını zorunlu kılıyor.

Omicron varyantı şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.

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