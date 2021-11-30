2021 Ballon d'Or ödülünü Messi kazandı

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2021 yılı Ballon d'or ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi kazandı. Arjantinli futbolcu kariyerinin 7. Ballon D'Or ödülünü kazandı.

France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen dev törende sahibini buldu.

Erkekler Ballon d'Or’un sahibi PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Kadınlar Ballon d'Or’un sahibi Barcelona'dan Alexia Putellas oldu. 6. olan Cristiano Ronaldo ise 2010 yılından sonra ilk defa ilk 3 sıranın dışında kaldı. Lewandowski oylamada ikinci sırada kaldı.

"Yılın Forveti" ödülünü Robert Lewandowski kazanırken, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i, Pedri kazandı.

Ballon d'Or’u en çok kazanan futbolcu olan Messi'yi 5 Ballon D’or ile takip eden Cristiano Ronaldo ise 6. sırada yer aldı. Ödül törenine katılmayan Portekizli yıldız, 2010 yılından sonra ilk defa ilk 3 sıranın dışında kaldı.

Yine ilk defa verilen yılın kulübü ödülü de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Chelsea'ye gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Barcelona'dan İspanyol orta saha oyuncusu Pedri, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Paris Saint-Germain'in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

2021 Ballon d'Or'da ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - Lionel Messi

2- Robert Lewandowski

3- Jorginho

4- Karim Benzema

5 - N'Golo Kante

6 - Cristiano Ronaldo

7 - Mohamed Salah

8 - Kevin De Bruyne

9 - Kylian Mbappe

10 - Gianluigi Donnarrumma

11 - Erling Haaland

12 - Romelu Lukaku

13 - Giorgio Chiellini

14 - Leonardo Bonucci

15 - Raheem Sterling

16 - Neymar

17 - Luis Suarez

18 - Simon Kjaer

19 - Mason Mount

20 - Riyad Mahrez