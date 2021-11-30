Yaşam

Ege Denizi’nde üst üste depremler

Ege Denizi’nde sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.
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Deprem
Deprem
türkiye ege denizi Deprem urla izmir

HABER MERKEZİ

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 07.09'da 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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