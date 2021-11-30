Politika

Fransa’dan İngiltere'ye suçlama: Modern köleliğe sahipler

Fransa, İngiltere'yi insanları riskli geçişler yapmaya teşvik eden modern köleliğe benzer bir işgücü piyasasına sahip olmakla suçladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Clement Beaune Boris Johnson Fransa İngiltere

HABER MERKEZİ

Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi, çaresiz insanları tehlikeli kanal geçişlerini denemeye teşvik etmekle ve yarı modern köleliğin ekonomik bir modeline sahip olmakla suçlayarak tepki gösterdi.

Benzer bir açıklama geçtiğimiz gün Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den gelmişti.

Darmanin “Bugün İngiltere'ye sığınmak isteyenlerin kanalı geçmekten başka çareleri yok. Bunun nedeni, göçmenlerin Büyük Britanya'ya gitmelerinin yasal bir yolu olmaması ve İngiltere'de kimlik belgeleri olmadan çalışabilmeniz. Bu da talep yaratıyor” demişti.

Ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Fransa'yı göç konusunda eleştirmesinin ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Darmanin, kanallar arası göçün "her şeyden önce bir İngiliz sorunu" olduğunu ve İngiltere'nin "sorumluluklarını kabul etmesi" gerektiğini söylemişti.

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