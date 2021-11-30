Manş Denizi’nde yaşamını yitiren göçmenlerin naaşları Kürdistan’a getirilecek
HABER MERKEZİ
Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Fransa Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Manş Denizi’nde batan şişme botta yaşamını yitiren göçmenlerin kimliklerinin netleşmesinin ardından, Kürt göçmenlerin naaşlarının Kürdistan Bölgesi’ne getirileceği bildirildi.
Fransız makamlarıyla irtibat halinde olduğu belirtilen açıklamada, yaşamını yitiren 27 göçmenden kaçının Kürt ve Kürdistan Bölgesi vatandaşı olduğunun bilinmediği kaydedildi.
Cesetlerin, Lille kentindeki adli tıp morgunda olduğu belirtildi.
Ölen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için adli tıpta testlerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, sonuçların açıklanmasının birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz hafta aralarında Kürtlerin de bulunduğu göçmenleri taşıyan şişme bot, Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışırken Manş Denizi’nde batmış ve 27 göçmen yaşamını yitirmişti.