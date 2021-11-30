Sağlık

Dersim ve Mardin vaka artışının en yüksek olduğu kentler arasında

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle en çok vaka artışı yaşanan kentler arasında Dersim ve Mardin de bulunuyor.
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kürdistan Dersim Mardin Coronaviris

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13-19 Kasım tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

Buna göre, vaka artışının en fazla olduğu iller arasında Dersim ile Mardin de bulunuyor.

Şırnak 6,14, Hakkari 9,63 ve Van 9,74 oranlarla vaka oranının en düşük iller olarak belirtildi. 

Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis ve Giresun vaka artışının en yüksek olduğu kentler arasında.

Ayrıca her 100 bin kişide görülen vaka oranları İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 kaydedildi.

Koca şunları paylaştı:

“13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.”

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