Irak: Şimdiye kadar 1894 göçmen geri döndü

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf düzenlediği basın toplantısında, Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü, şimdiye kadar Irak'a dönen 1894 göçmeni acil durumla getirdiklerini söyledi.

Sahaf, insan kaçakçılarını havalimanlarında engellemek için komşu ve Arap ülkeleriyle koordinasyon sağladıklarını belirtti.

Sözcü, Irak'ın göçmenleri ülkeye geri getirmek için koordinasyonu bir ay önce başlattığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ile Irak, Belarus’tan gelen göçmenlerin dönüşünü koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar Erbil Uluslararası Havalimanı’na birçok iniş gerçekleştirildi.