Politika

Irak: Şimdiye kadar 1894 göçmen geri döndü

Irak, Belarus-Polonya sırında mahsur kalan göçmenlerden 1894 kişinin geri getirildiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Ahmed Sahaf ırak göçmen

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf düzenlediği basın toplantısında, Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.  

Sözcü, şimdiye kadar Irak'a dönen 1894 göçmeni acil durumla getirdiklerini söyledi.

Sahaf, insan kaçakçılarını havalimanlarında engellemek için komşu ve Arap ülkeleriyle koordinasyon sağladıklarını belirtti.

Sözcü, Irak'ın göçmenleri ülkeye geri getirmek için koordinasyonu bir ay önce başlattığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ile Irak, Belarus’tan gelen göçmenlerin dönüşünü koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar Erbil Uluslararası Havalimanı’na birçok iniş gerçekleştirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv