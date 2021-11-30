Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli: Seferler iptal
DİYARBAKIR (K24)
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yaklaşık 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, araçlarının farlarını açıp, mesafelerini koruyarak yollarda ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımını da aksattı.
K24’e konuşan Diyarbakır Havalimanı Müdürü Mustafa Durak, Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır- Ankara uçak seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini söyledi.
Bilet değişimi yapmak isteyen yolcular, uzun kuyruklar oluşturdu.
Mustafa Durak, meteorolojiden aldıkları bilgiye göre sis kaynaklı olumsuz hava koşullarının gün boyu süreceğini belirtti.