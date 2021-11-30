Politika

Iraklı milislerden ABD’ye açık savaş tehdidi

Iraklı milisler, ABD güçlerinin yılsonuna kadar ülkeden çekilmemesi halinde açık savaş başlatma tehdidinde bulundu.
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Irak milis gruplar ABD Irak

ERBİL (K24)

Esayib Ehlul Hak milis grubu liderlerinden Saad Saadi yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Irak’tan yılsonuna kadar çekilmesi için Irak hükümetine diplomatik çözüm sunduklarını ancak çekilmenin olmaması halinde ABD güçlerine karşı açık savaş yürüteceklerini söyledi.

Bağdat ile Washington arasındaki Stratejik Anlaşma'ya göre ABD muharip güçleri 31 Aralık 2021’ye kadar Irak’tan çekilecek.

Milis grupları geride kalan süre zarfında Irak’ta görev yapan Uluslararası Koalisyon güçlerine çok sayıda saldırı düzenledi.

Bazı milis gruplar ve liderleri, Stratejik Anlaşma’nın uygulanmasına şüpheyle yaklaşıyor.

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