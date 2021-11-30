Laleş'te zeytin hasadı

LALEŞ (K24)

Ezidi Kürtlerin kutsal mabedi Laleş Tapınağı’ndaki zeytin hasadının başlamasıyla birlikte bölgedeki dengbêjler de yanık sesleriyle bu hizmete başlamaları için insanlara çağrıda bulundu.

Laleş’teki zeytin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor ve bölge halkı çalışmak için burada bir araya geliyor.

K24’e konuşan bir Laleş sakini, üç gündür çalıştıklarını ifade ederek, “İnsanlarımız 3 gündür bir araya geliyorlar. Şengal Dağı, Babil ve Baba Şeyh’in bütün memleketi bu hizmeti yapıyor. Şu an burada yaklaşık 500 kişi bulunuyor. Hepsi de gönüllü ve hayır için geliyor” dedi.

Bir başka kişi ise, zeytin kültürünün atalarından gelen bir meslek olduğunu belirterek, “Allah’a şükürler olsun, insanlar Şengal Dağı ve Welat Şeyh’e gelip hizmet ediyorlar. Bu hizmet büyük bir hayırdır. Bu zeytinyağı özellikle çıralar için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Laleş’te binlerce zeytin ağacı bulunuyor. Burada her yıl bu ayda zeytin hasadı yapılıyor. Elde edilen zeytinyağı Laleş Tapınağı’nda çıraları yakmak için de kullanılıyor. Laleş Tapınağı’nı aydınlatılması için bugünkü 366 çıra yakılıyor. Bütün dünyada bir ziyaret yeri olarak bilindiği için Laleş Tapınağı’nın her zaman aydınlık olması gerektiğine inanılıyor.