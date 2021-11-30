AK Parti Diyarbakır İl Başkanı: CHP Dersim ve Zilan’la helalleşsin

DİYARBAKIR (K24)

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

K24 muhabiri, söz konusu toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” açıklamasını anımsattı.

AK Parti’li Aydın muhabirimizin sorusuna, “Bu topraklardaki bütün kötülüklerin anası CHP zihniyetidir. Kürtlerin çekmiş olduğu bütün ıstırapların, geçmişte yapılan bütün politikaların anası ve müsebbibi CHP zihniyetidir” şeklinde yanıt verdi.

“Bunu her zaman söyleyeceğiz, dile getireceğiz” diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP’nin gelip bu topraklarda helalleşmesini biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan çağrıda bulunuyoruz: Buyurun Diyarbakır’a gelin. Yasin Börü’nün akrabalarıyla, annesiyle helalleşin. Dersim’deki, Zilan’daki katliamın mağdurların torunlarıyla buyurun helalleşin.”

Aydın, “Diyarbakır anneleriyle buyurun gelin helalleşin” diyerek, şunları kaydetti:

“Burada, sizin desteğinizle hareket eden insanların sebep olduğu hendeklere çukurlarla evleri yıkılan, kış günü şehirden uzaklaşmak zorunda kalan, evlerden atılan fakir fukaralarla helalleşin. Bu bölgede kapattığınız Kur’an kursu mağdurlarıyla helalleşin. Dicle Üniversitesi’nde başörtüsünden dolayı okuyamayan sınıf arkadaşlarımla helalleşin. Yüzünüz varsa, ‘buyurun helalleşin’ diyorum. Gelip Dürümlü katliamındaki o garibanlarla helalleşsin. 40 tane vatandaşın tonlarca bombayla patlatılmasıyla o insanların parçalarının toplamı bir tane çuvala sığdı. Gelsin Silvan’da Fırat Simbil’in annesi ve babasıyla helalleşsin.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabından yayımladığı video ile "helalleşme" kararı aldığını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım. Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım."

Kılıçdaroğlu, “Roboski'yle helalleşeceğiz, hukuk başka, helalleşme başka. Ahmet Kaya'yla helalleşeceğiz” demişti.