Politika

ABD'nin güdümlü füze destroyeri Karadeniz'de yeniden operasyonlara başladı

ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması’na ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan ayrıldığını ve Karadeniz'deki operasyonlarına yeniden başladığını duyurdu.
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dünya 6 Filo ABD Güdümlü füze NATO Karadeniz

HABER MERKEZİ

6. Filo'dan yapılan açıklamada, "Güdümlü füze destroyeri 'USS Arleigh Burke', Karadeniz'deki operasyonlara yeniden başlamak için Bulgaristan'daki Varna Limanı'ndan 28 Kasım'da ayrıldı. Limana giriş, ABD Donanması'nın NATO'ya ve Bulgaristan gibi önemli müttefiklerine bağlılığını bir kez daha doğrulayarak 'USS Arleigh Burke'nin bölgesel istikrarın desteklenmesi için ABD 6. Filosu'nun sorumluluk alanında konuşlanma becerisini ortaya koydu" denildi.

25 Kasım'da ABD 6. Filosu, 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroyerinin NATO'daki partner ülkelerle operasyonlara katılmak üzere Karadeniz'e giriş yaptığını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı da Amerikan gemisinin takibe alındığını vurgulamıştı.

 

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