Blinken: Rusya’nın saldırganlığının ciddi sonuçları olur

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Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi açıklama yapan Blinken, Ukrayna sınırındaki olağan dışı Rus askeri hareketliliğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Blinken, "Rusya'nın durumu tırmandırıcı herhangi bir eylemi Letonya'nın yanı sıra ABD için de büyük bir endişe kaynağı olacaktır ve tekrarlayan olası bir saldırganlık ciddi sonuçlara yol açacaktır" ifadesini kullandı.

Rusya, bu yıl içerisinde Ukrayna sınırına iki defa sayıları on binleri bulan asker konuşlandırdı.

Bu durum Batı'yı alarma geçirdi. Batılı yetkililer, mayıs ayında yığılan 100 bin askerin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından bu yana en büyük rakam olduğunu bildirdi.

Moskova, Ukrayna'nın 'saldırı hazırlığı' yönündeki iddialarını kışkırtıcı bularak reddetti. Kimseyi tehdit etmediğini belirten Rusya, kendi sınırları içerisinde dilediği gibi asker gönderme hakkı bulunduğunu savundu.

STOLTENBERG: MOSKOVA'NIN NİYETİ MUĞLAK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de görüşme öncesi yaptığı açıklamada Rusya'nın niyetinin belirsiz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Stoltenberg, "Ağır güç, zırhlı birimler, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ve savaşa hazır on binlerce Rus askeri görüyoruz" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI: UKRAYNA VE BATI BALKANLAR'DAKİ İSTİKRARI DESTEKLEYECEĞİZ

Bu arada NATO üyesi İngiltere de ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in uyarısını tekrarladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın kötü amaçlı faaliyetlerine karşı demokratik dostlarımızın yanında olacağız. Ukrayna ve Batı Balkanlar'daki istikrarı destekleyeceğiz" dedi.

Truss ayrıca, "NATO'nun Rusları kışkırttığına dair herhangi bir iddia net yanlıştır. Rusya'nın ortaklarımızın sahip olduğu özgürlük ve demokrasiyi baltalamaya yönelik herhangi bir ise hareketi stratejik bir hata olur" şeklinde konuştu.

LUKAŞENKO: BELARUS'UN KİMİN YANINDA DURACAĞI AÇIK

Öte yandan Belarus, Rusya ile birlikte Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat yapacağını duyurdu.

Minsk, NATO'yu sınırlarına saldırı amaçlı birlik göndermekle suçladı. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, sınırlardaki gerginlik nedeniyle olası saldırgan ve yasa dışı eylemlere karşı hazırlık talimatı vermişti.

Lukaşenko, savaş durumunda Minsk'in bir kenarda oturup beklemeyeceği uyarısında da bulundu. Ayrıca Belarus lideri, Moskova'ya atıfla, "Belarus'un kimin tarafında olacağı açık" ifadesini kullandı. (Kaynak: Euronews)