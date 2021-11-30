Politika

Başbakan Kürt yatırımcılarla bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, Kürt iş insanlarıyla bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani eğitim Kürt yatırımcılar Erbil

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de okul yapmaya karar veren Kürt yatırımcılarla bir araya geldi.

Görüşmede, yatırımcılara teşekkür eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin güçlü altyapısının inşa edilmesi sürecinde özel sektörün rolünün önemine değindi.

Kabinesinin eğitim ve öğretime büyük önem verdiğini dile getiren Başbakan, bu amaçla modern okulları inşa etmekle birlikte kabiliyetli, becerikli ve milliyetperver kişilerin yetiştirilmesine büyük önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan, “Hepimiz Kürdistan’ın tüm alanlarda ilerlemesi için çalışmalıyız” dedi.

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