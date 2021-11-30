Peşmerge Bakanlığı’ndan DAİŞ’e karşı yeni savaş planı talimatı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, tüm Peşmerge komutanlarını DAİŞ’e karşı yeni savaş planı çerçevesinde mücadele etme ve mevzilerini güçlendirmekle görevlendirdi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Peşmerge komutanlarıyla bir araya gelerek, terör örgütü DAİŞ’e karşı kapsamlı operasyonu gerçekleştirilmesini görüştü.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son DAİŞ saldırılarında şehit olan Peşmergelerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunulurken, DAİŞ’in saldırılarını artırmasının ardından tüm Peşmerge komutanlarının yeni savaş planı çerçevesinde mücadele etme ve mevzilerini güçlendirmekle görevlendirildiği kaydedildi.

Peşmerge tugaylarının taleplerini karşılamak için çabaların artırılacağının belirtildiği açıklamada, şehit düşen Peşmergelerin intikamı alınıp, DAİŞ tamamıyla kırılana kadar durulmayacağı bildirildi.

Açıklamada, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki ilişkilerin ortak güvenlik merkezlerinin kurulmasının ardından arttığı ve her iki gücün birlikte güvenlik boşluğunun olduğu bölgeleri savunmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞBAKAN: ÖNLEMLERİN ARTIRILMASI TALİMATINI VERDİK

Öte yandan, Başbakan Mesrur Barzani DAİŞ’in Peşmergeye saldırısı sonrası yaptığı açıklamada “Peşmerge Bakanlığı’na daha fazla hazırlık yapması, bölge halkı ve Peşmerge’ye yönelik DAİŞ saldırılarını engellemek için önlemleri artırması talimatı verdik” ifadelerini kullanmıştı.

DAİŞ saldırılarına ilişkin daha önce yaptıkları uyarıları anımsatan Başbakan, “Pek çok defa uyarıda bulunduk. Kürdistan Bölgesi dışındaki bölgelerde DAİŞ güvenlik boşluğundan yararlanıyor ve bölge güvenliği üzerinde tehdit teşkil ediyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.