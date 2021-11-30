Politika

AK Parti: Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gelecek seçimde Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.
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türkiye AK Parti Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı

HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Seçim ittifakı ve adaylar konusunda konuşan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı herhangi bir spekülasyon konusu ya da sorgulama alanı değildir AK Parti açısından. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla da bunun bir bütün olduğu gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı tabii ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır” ifadelerini kullandı.

Çelik, “AK Parti'den bir açıklama yapıldığı da doğru değildir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur, vatandaşlarımızın görüşü budur. Nihayetinde hepimiz siyasetçi olarak vatandaşın emrindeyiz. Bu açıdan hiçbir tereddüt, hiçbir gölgeli alan, hiçbir gri alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde sayın Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu apaçık bir gerçek, izahtan varesteye verilecek en iyi örnek.”

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Ömer Çelik, asgari ücret konusuyla ilgili ise şunları kaydetti:

“Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstrümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK’da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır.”

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