Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 311 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 4 bin 528 Covid-19 testi yapılırken, 311 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 488 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

1 gün içerisinde en çok vaka ve can kaybı Duhok’ta yaşandı.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 526 bin 696 Covid-19 testi yapılırken, 375 bin 410 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 362 bin 989 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 875 kişi yaşamını yitirdi.

5 bin 546 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.