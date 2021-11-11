KDP: Kazandığımız iki sandalye haksızca bizden alındı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Irak Yüksek Seçim Komisyonunun 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

KDP Sözcüsü, “Irak seçimlerinin kesin sonuçlarının Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanmasının ardından Erbil ve Ninova’da yasal olarak elde ettiğimiz iki sandalye iptal edildi” dedi.

Mahmud Muhammed, “Bu nedenle partimizin politbürosu toplanacak ve bu yasa dışı eyleme karşı tutumumuzu açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

IRAK SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, ülkede 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı. Daha önce açıklanan ilk sonuçlara göre, Bağdat, Ninova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik oldu.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Adnan Halef, başkent Bağdat'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Halef, yapılan tüm itirazların yeniden incelenmesinin ardından, daha önce açıklanan ilk seçim sonuçlarına göre Bağdat, Ninova, Erbil, Kerkük ve Basra'da birer sandalye olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik olduğunu belirtti.

22 milyon 116 bin 368 seçmenin 11 milyon 390 bin 755’ini erkekler, 10 milyon 725 bin 613’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Buna göre seçimde 9 milyon 629 bin 601 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Geçerli oy sayısı ise 8 milyon 871 bin 612 olurken, 721 bin 979 oy ise geçersiz sayıldı.

KATILIM ORANI YÜZDE 44

Toplam seçmen sayısının 22 milyondan fazla olduğunu aktaran Halef, 9 milyondan fazla kişinin oy kullandığını söyledi.

Halef, seçimlere katılım oranının yüzde 44 olduğunu sözlerine ekledi.

Irak resmi haber ajansında yayımlanan nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33,Başkan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran'a yakın Haşdi Şabi’nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran'dan oluşan Kürdistan İttifakı 17, Yeni Nesil Hareketi 9, Nasıriye merkezli İmtidad Koalisyonu 9 sandalye elde etti.

SONUÇLAR FEDERAL MAHKEMEYE GÖNDERİLECEK

Komiserlik tarafından açıklanan nihai sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra yeni Meclisin 10 gün içinde ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri, açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve elle sayım işlemi tamamlanmıştı.