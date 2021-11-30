Türkiye’de salgında son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 359 bin 420 coronavirüs testi yapıldı.

25 bin 216 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 207 kişi de hayatını kaybetti.

24 bin 498 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

KOCA: ÜÇÜNCÜ DOZDA İSE BEKLENEN SEVİYENİN ÇOK ALTINDAYIZ

Bu arada Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun” dedi.