Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi, 207 can kaybı yaşandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Covid-19 Fahrattin Koca

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınına ilişkin günlük resmi rakamları açıkladı.

Verilere göre, son 24 saatte 359 bin 420 coronavirüs testi yapıldı.

25 bin 216 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 207 kişi de hayatını kaybetti.

24 bin 498 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

KOCA: ÜÇÜNCÜ DOZDA İSE BEKLENEN SEVİYENİN ÇOK ALTINDAYIZ

Bu arada Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun” dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv