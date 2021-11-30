Sağlık

BioNTech CEO'sundan Omicron mesajı: Korkmayın

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Covid-19'un Omicron varyantı konusunda açıklamada bulundu ve “Sakin olun, korkmayın” mesajı verdi.
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dünya BioNTech Uğur Şahin Coronavirüs Covid-19 Omicron varyantı

HABER MERKEZİ

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Şahin, coronavirüsün Omicron varyantı hakkında endişelenenlere “sakin olmaları” gerektiğini söyledi.  

Şahin, "Mesajımız şu: Korkmayın, plan aynı kalıyor: Üçüncü bir güçlendirici dozun yönetimini hızlandırın" dedi.

Şahin, kendisinin ve araştırma ekibinin Ocak 2020'de icat ettiği ve ardından ABD'li ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiği BioNTech mRNA aşısının, insanları aşılayan virüsün diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini şimdiden kanıtladığını söyledi.  

Uğur Şahin, "Bizim (aşıların Omicron'a karşı çalıştığına dair) inancımız bilime dayanıyor: Bir virüs bağışıklıktan kurtulmayı başarırsa, bunu antikorlara karşı başarır, ancak ciddi hastalıklardan koruyan ikinci bir bağışıklık tepkisi seviyesi vardır, T-hücreleri" diye konuştu.

“YENİ BİR AŞININ SUNULMASI 100 GÜN SÜRECEK”

Şahin, Omicron'u hedefleyen bir aşının pazara sunulmasının yaklaşık 100 gün süreceğini, ancak bunun gerekli olmayabileceğini belirterek, "İnsanlara üçüncü bir doz yapmak için bir planımız var ve bu plana bağlı kalmalı ve hızlandırmalıyız. Uyarlanmış bir aşı ile ekstra korumaya ihtiyacımız olup olmayacağı daha sonra görülecektir" diye konuştu.

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