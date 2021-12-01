Dolar ve euroda son durum

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından dövizde hareketlenme yaşandı.

13,80’i aşarak yeni bir rekor kıran dolar/TL 13,7256, euro ise 15,5796 seviyesinde işlem görüyor.

Erdoğan, söz konusu programda, “Tahminimiz asgari 10 ama bu 10'un üzerine de çıkabilir. Bazı dostlarla yaptığımız özel görüşmelerde de onlar '10'un üzerine çıkabilir' düşüncesini paylaşıyorlar. Ben de yadırgamıyorum. Yıl sonu itibarıyla enflasyonda da kendisini gösterecek bu. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü inşallah hep birlikte göreceğiz” dedi.

Erdoğan, “Maliyet enflasyonu denen bir tez var. Sanayicinin, yatırımcının en önemli engeli nedir? Maliyet enflasyonudur” diyerek, “Maliyetler ne kadar yükselirse onun yatırımdaki gücü de o kadar azalır. Biz tam aksine istiyoruz ki yatırımda gücünü arttıralım, sonra da uluslararası ihracatta o yatırımcı yarışa çok daha güçlü girsin. Türkiye'nin ekonomide temel göstergeleri çok güçlü. Bunu birileri zayıf göstermenin gayretine giriyor. Bizim ekonomik verilerimiz de gayet iyi durumda” şeklinde konuştu.