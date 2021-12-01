Politika

ABD’de lisede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Michigan eyaletindeki lisede yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
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ABD ABD Michigan eyaleti silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

ABD'nin Michigan eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Oakland İlçe Şerif Ofisi, Oxford Lisesi'nde bir öğrencinin okula getirdiği silahla 6 kişiyi yaraladığını, 3 kişiyi de öldürdüğünü açıkladı.

Şerif Yardımcısı Mike McCabe, tutuklanan lise öğrencisinin silahından 15 ile 20 arasında kurşunun çıktığını tespit ettiklerini, tutuklama sırasında saldırganın direnmediğini ifade etti.

Zanlının saldırının nedenine ilişkin konuşmayı reddettiğini belirten McCabe, "Geldiğimiz noktada yalnız hareket ettiğine inanıyoruz" dedi.

Saldırganın aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Öğle saatlerinde, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 4 ile 6 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Oakland İlçe Şerif Ofisi tarafından, Oxford Lisesi'ne bir SWAT timi ile havadan helikopterle müdahale edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Saldırının yaşandığı okul tahliye edilirken, yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetmişti.

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