Sağlık

Pentagon’dan aşıyı reddedenlere ültimatom

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Muhafız üyelerinin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamayı reddetmeleri durumunda karşılaşabilecekleri cezaları açıklayarak askerlere maaşlarını etkileyebilecek bir ültimatom verdi.
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ABD Lloyd Austin Pentagon ABD Aşı

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Muhafız üyelerine verdiği mesajda,  "Aşılama, kuvvetin sağlığı ve hazır olması için çok önemlidir" diyerek,  Covid-19 aşısını reddeden Ulusal Muhafız üyelerinin, Muhafız statülerini korumak için federal olarak finanse edilen tatbikatlardan ve eğitimlerden men edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Austin'in The Associated Press tarafından yayınlanan mesajında, tıbbi veya başka nedenlerle resmi bir feragatname almadıkları sürece, tüm ordu mensuplarının aşı olmaları gerekmektedir denildi.

Askeri hizmetler, aktif ve yedek kuvvetler için geçerli olan çeşitli süreler belirlendi.

Hava Muhafız üyelerinin aralık ayına; Ordu Muhafız üyelerinin haziran ayına kadar süresi var.

Federal yasaya göre, Ulusal Muhafız üyeleri tatbikatlar için bir araya gelmek ve yılda belirli sayıda gün eğitime katılmak zorunda.

Austin, aşı olmayı reddettikleri için tatbikatlara katılmalarına izin verilmeyen Muhafız üyelerine Savunma Bakanlığı tarafından ödeme yapılmayacağını söyledi.

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