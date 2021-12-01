Spor

İngiltere Kadın Milli Takımı’ndan tarihi skor: 20-0

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6’ncı maçında Letonya’yı 20-0 mağlup etti.
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dünya Kadınlar Dünya Kupası elemeler İngiltere Letonya

HABER MERKEZİ

2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İngiltere, Keepmoat’ta Letonya’yı konuk etti.

İngiltere, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrılarak 6’da 6 yaptı.Kadınlar Dünya Kupası 

İngiltere’de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaparken; Ella Toone ile Bethany England ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway’den geldi.

İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor.

İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg’u 10-0, Kuzey Makedonya’yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.

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