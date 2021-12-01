Afrin’de 5 kişi kaçırıldı

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Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında Rojava’nın Afrin kentinde bulunan silahlı grupların Kürtleri kaçırma olayları devam ediyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, SMO’nun bünyesindeki Sivil Polis grubunun 28 Kasım’da Bilbil beldesine bağlı Qota köyüne baskın düzenlediğini ve çok sayıda evde arama yaptığını açıkladı.

Silahlı grupların burada, Özerk Yönetim ile bağlantılı olduğu suçlamasıyla Abdulhanan Cafer ile Mustafa Sido isimli iki kişiyi kaçırdığı belirtildi.

El Hamzat mensuplarının da 25 Kasım'da Kokan köyü yolunda Omer Haydar Raşid adlı bir kişiyi kaçırdığı ve akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Silahlı gruplar, yine 25 Kasım'da Afrin'in Mehmudiye Mahallesi’nde Abdin Reşid ve annesi Emine'yi kaçırdı.

İki gün önce, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yaptığı açıklamada, Türkiye destekli silahlı grupların Afrin’de insanların kaçırılmasını şiddetle kınamıştı.

ENKS ayrıca, İnsan hakları örgütlerine, uluslararası topluma ve Türkiye’ye seslenerek, Afrin’in asli vatandaşlarının yerinden edilmesine ve bölgenin demografisini değiştirecek planın uygulanmasına yol açacak adımların durdurulması için çağrıda bulunmuştu.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana binlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

SMO’ya bağlı silahlı gruplar fidye ve vergi almak ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.