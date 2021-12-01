Kürdistan Bölgesi’nde bir yılda 69 AIDS vakası

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Kürdistan Bölgesi’nde 318 AIDS testinin yapıldığını ve 69 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti.

Virüsü taşıyan kişilerin 10-15 yıl boyunca hastalığının farkına varmaması gibi bir tehlike olduğunu kaydeden Bakan Berzinci, hastalığın kan, cinsel ilişki ve emzirmeyle bulaştığını ifade etti.

1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla her yıl halkın bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar yürütülüyor.

Bugün başkent Erbil’de çarşı gibi kalabalık yerlerde sağlık ekipleri tarafından AIDS testleri yapıyor.