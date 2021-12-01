Omicron varyantı iki ülkede daha tespit edildi

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) küresel kriz oluşturma riskini yüksek gördüğü yeni coronavirüs varyantı Omicron yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da da varyantın ilk vakaları tespit edildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa Omicron varyantı tespit edilen kişilerin Güney Afrika'dan yakın zamanda seyahat ettiğini belirtti.

Adetifa, iki hastanın asemptomatik olduğunu, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını ifade etti.

İlk olarak Botswana'da görüldüğü düşünülen ve Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant şu ana dek bu iki Afrika ülkesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İsrail, Avustralya ve Hong Kong'da tespit edildi. Avrupa'daki ilk vakayı açıklayan Belçika, bu kişinin Türkiye aktarmalı olarak Mısır'dan gelen bir kadın olduğunu duyurmuştu.