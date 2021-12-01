TCMB’den döviz kuruna müdahale
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,50 civarında değerleniyor.
Euro /TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,19 işlem görüyor.
MB’nin peş peşe faiz indirme kararının ardından döviz, TL karşısında son haftalarda hızlı bir şekilde değer kazanmaya başlamıştı.