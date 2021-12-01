Ekonomi

TCMB’den döviz kuruna müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu.
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TCMB
TCMB
türkiye tcmb döviz dolar

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,50 civarında değerleniyor.

Euro /TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,19 işlem görüyor.

MB’nin peş peşe faiz indirme kararının ardından döviz, TL karşısında son haftalarda hızlı bir şekilde değer kazanmaya başlamıştı.

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