Politika

Zaharova: ABD’li diplomatlar Rusya’yı terk etmeli

Zaharova, 3 yıldan fazla süredir Moskova’da bulunan ABD’li diplomatların ülkeyi 31 Ocak 2022’ye kadar terk etmeleri gerektiğini duyurdu.
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Zaharova
Zaharova
dünya Mariya Zaharova Rusya ABD Vize diplomat

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Rus diplomatlara yönelik vize temininde zorluklar çıkarmasını eleştirdi.

Söz konusu zorluklar nedeniyle karşı adım atma kararı aldıklarını belirten Zaharova, "3 yıldan fazla süredir Moskova’da bulunan ABD’li diplomatların Rusya’yı 31 Ocak 2022’ye kadar terk etmeleri gerekiyor" dedi.

Zaharova, Rusya’nın böyle bir karar almamak için uzun uğraşlar verdiğini savunarak, "Bunun bizim seçimimiz olmadığını vurgulamak istiyorum. Amerikalı ortaklarımız bize bu tür bir oyunu dayattı. Soruna yapıcı bir çözüm bulmak için uzun süredir akıl yürütmeye çalışıyoruz ancak seçimlerini yaptılar" diye konuştu.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov 27 Kasım’da yaptığı açıklamada, 27 Rus diplomatın aileleriyle vize sorunları nedeniyle gelecek ay ABD’yi terk edeceğini söylemişti.

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