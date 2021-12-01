Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Erbil’de

ERBİL (K24)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, resmi temaslarda bulunmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e geldi.

Bogdanov, Erbil’deki temasları çerçevesinde Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya gelecek.

Temasların ana gündem maddesinin Erbil - Moskova ilişkileri olması bekleniyor.

Rusya ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geliştirilmesi ile Rus petrol şirketleri Rosneft ve Gazprom’un Kürdistan Bölgesi’nde ekonomi ve enerji alanındaki projelerinin ele alınacak.