BM raporu: Libya’da paralı askerlerin varlığı devam ediyor

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AFP tarafından görülen Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Libya’ya yasaklanmış silahların ‘yoğun sevkiyatının’ azaldığı ancak silah ambargosu tamamen etkisiz kaldığına dikkat çekildi.

Raporu hazırlayan uzmanlar, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından ülkelerin Libya’ya silah gönderilmesini önleme kararına ne ölçüde saygı duyduğunu izlemekle görevlendirildi.

Uzmanlar, Ocak-Kasım 2021’i kapsayan çalışma için Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere Libya’yı iki kez seyahat etti.

Ancak, 24 Aralık’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olan Halife Hafter’in kalesi olan Bingazi şehrine 2017’den bu yana ilk kez gidebildiler.

Uzmanlar raporlarında ayrıca çalışmalarını tamamlamak için Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre ve Tunus’u da ziyaret ettiklerini belirtti.

Uzmanların raporunda, “Bazı üye ülkelerin tedarik zincirleri üzerindeki kontrolü devam ediyor. Bu, silah teslimatlarının tespit edilmesini, kesintiye uğramasını veya yasaklanmasını önemli ölçüde engelliyor” denildi ancak söz konusu ülkelerin isimleri verilmedi.

Raporda, 2020’de gerçekleşen sevkiyatlara dayanarak, silah stoklarının gelecekteki herhangi bir çatışmayı körüklemek için yeterli olduğu konusunda uyarıda bulunarak, Libya’nın büyük kısmının hala silahlı gruplar tarafından kontrol edildiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra raporda, “Yabancı paralı askerlerin ülkeden çekilmesi yönündeki taleplere rağmen, çatışmanın tarafları Çad, Sudan ve Suriye’nin yanı sıra Rusya’daki özel askeri şirketlerden gelen yabancı savaşçıları hala saflarında tutuyor” ifadlerine yer verildi.

Raporda, şu ana kadar bu paralı askerlerin büyük çapta geri çekildiğine dair bir kanıt bulunmadığı da vurgulandı.