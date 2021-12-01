Ürdün-Suriye serbest bölgesi 6 yıl sonra tekrar açıldı

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Ürdün-Suriye ortak serbest bölgesinin yaklaşık 6 yıl aradan sonra yeniden açıldığı, ticari ve ekonomik faaliyetlerin başladığı duyuruldu.

Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı ile Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığının yayımladığı ortak açıklamada, Ürdün-Suriye serbest bölgesinin kuruluş amacına ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ürdün-Suriye ortak serbest bölgesinin 6 yılı aşkın bir süreden sonra yeniden açıldığı bildirilen açıklamada, buradaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin de bugünden itibaren başladığı belirtildi.

Serbest bölgenin açılmasıyla, ticari hareketliliğin ve hizmet sektörünün canlandırılarak bölgeye yatırımların çekilmesi, böylece yeni iş olanaklarının yaratılması ve her iki ülke için de ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine destek sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Ekonomik iş birliği anlaşması ve iki ülke arasındaki ticari alışverişin düzenlenmesi kapsamında kurulan serbest bölgenin yeniden açılmasının, Ürdün ile Suriye arasındaki koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Bu adımın ayrıca, serbest bölgenin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli şartların tamamlanması, Suriye ve Ürdün'ün yanı sıra Arap ve diğer ülkelerden gelecek yatırımlar için hazırlanması kapsamında atıldığı ifade edildi.

Ürdün-Suriye sınırındaki ortak serbest bölge, 2015 yılında Suriyeli bazı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırılara sahne olmuş, bunun üzerine Ürdünlü yatırımcılar bölgeyi terk etmişti.