Politika

ABD ve Türkiye dışişleri bakanları bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere Letonya’nın başkenti Riga'da bir araya geldi.
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dünya NATO ABD Antony Blinken Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu

HABER MERKEZİ

Görüşme öncesi açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, iki müttefik ülke olarak birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

Blinken, NATO müttefikleri olarak dün ve bugün Riga'da Ukrayna'daki ve çevresindeki durumu, Batı Balkanları ve Kafkasya'yı görüştüklerini aktardı.

Blinken ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleleri konuşacaklarını kaydetti.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu da Blinken ile tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, görüşecekleri birçok konu bulunduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da yaptıkları görüşmede ele alınan konular ve alınan kararlar hakkında devam niteliğinde bir görüşme yapacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu, iki NATO müttefiki olarak ikili ilişkiler ile Ukrayna, Libya, Suriye, Afganistan gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişi yapacaklarını bildirdi.

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