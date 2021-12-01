Bogdanov: Rusya, Başkan Barzani’yi Kürt ulusal lideri olarak görüyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Irak ve bölgesel gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Görüşmede Rusya liderliğinin Başbakan’a selamlarını ileten Bogdanov, Başkan Mesud Barzani’nin rolüne değinerek, Rusya’nın Başkan Mesud Barzani’yi Kürt ulusal lideri olarak gördüğünü belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin konumunun önemine değinen Bogdanov, Rusya ile Kürdistan arasındaki tarihi dostluk ilişkilerinin altını çizerek, bölgesel değişimlerde Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

Başbakan ise, Rusya ile tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduklarını kaydederek, özellikle de her iki tarafın önem verdiği alanlarda imkanların genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye ve bölgesel olarak Kürt meselesinin ele alındığı görüşmede, Suriye’de Kürt meselesinin çözümü için siyasi bir haritanın olmasının önemli olduğunu kaydederek, bunun tek taraflı olmayıp, Suriye’deki tüm Kürt tarafları kapsaması gerektiğini söyledi.