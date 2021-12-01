ABD Dışişleri Bakanı’ndan Rusya’ya sert mesaj

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Blinken, Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "NATO, güvenliğimiz için kritik öneme sahiptir. Ortak değerler üzerine inşa edilmiştir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da istikrar için güçlü bir güçtür" diye konuştu.

RUSYA VE UKRAYNA

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'da potansiyel bir askeri operasyon planı için hazırlıklarını artırdığını ifade eden Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli agresif hamleler için planlar yaptığına dair işaretlerden derinden endişe duyuyoruz" dedi.

Blinken, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna karşıtı sosyal medya propagandasının da 10 katından fazla bir seviyeye ulaştığının gözlemlendiğini aktararak, bunun 2014'te Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönem öncesindeki duruma yaklaştığına dikkati çekti.

"Şu anda Başkan (Vladimir) Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz" diyen Blinken, Putin de dahil olmak üzere ABD'nin ilgili herkesle yoğun temasta olduğunu vurguladı.

Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

"Rusya'yı, kuvvetlerini normal, barış zamanı konumlarına döndürmek için son askeri yığınağını tersine çevirmeye, ağır silahları ve kuvvetleri doğu Ukrayna'daki temas hattından geri çekmeye, daha fazla yıldırma ve Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerden kaçınmaya ve askeri eylem planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz."

Blinken, "Rusya, Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse, geçmişte kaçındığımız bir dizi yüksek etkili ekonomik önlemi almak da dahil olmak üzere kararlı bir şekilde yanıt vereceğimizi açıkça belirttik" değerlendirmesini yaptı ancak tedbirlerle ilgili detay vermekten kaçındı.

AFGANİSTAN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki durumla ilgili şunları aktardı:

"Bizim payımıza düşenle ilgili ABD, 1 Eylül'den bu yana 470 ABD vatandaşının yanı sıra 417 yasal sürekli oturum sahibi ve risk altındaki diğer Afganların ülkeden ayrılmasını kolaylaştırdı. Yaklaşık 83 bin Afgan, ABD'ye geldi."

BELARUS

Blinken, Belarus'taki duruma da değinerek, "ABD, Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla yakın koordinasyon içinde ek yaptırımlar hazırlıyor. Rejimi, göçmenleri siyasi silah olarak kullanmayı derhal bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.