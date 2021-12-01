Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 435 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 5 bin 470 Covid-19 testi yapılırken, 435 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 412 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.

1 gün içerisinde en çok vaka Duhok’ta tespit edilirken, en can kaybı ise Erbil’de görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 532 bin 166 Covid-19 testi yapılırken, 375 bin 845 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 363 bin 401 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 894 kişi yaşamını yitirdi.

5 bin 550 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.