Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 435 vaka
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 5 bin 470 Covid-19 testi yapılırken, 435 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 412 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.
1 gün içerisinde en çok vaka Duhok’ta tespit edilirken, en can kaybı ise Erbil’de görüldü.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 532 bin 166 Covid-19 testi yapılırken, 375 bin 845 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 363 bin 401 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 894 kişi yaşamını yitirdi.
5 bin 550 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.