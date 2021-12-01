Politika

İngiltere Savunma Bakanlığı heyetinden Peşmerge Bakanlığı’na ziyaret

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak İngiltere

ERBİL (K24)

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Hejar Omer’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı heyetiyle bir araya geldiği bildirildi.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndaki askeri danışmanların da katıldığı görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve İngiltere’nin Uluslararası Koalisyon’daki rolü ele alındı.

Irak’taki güvenlik konularının da konuşulduğu görüşmede, Irak ordusuyla Peşmerge güçleri arasında kurulan ortak gücünün kurulması, ABD-Irak Stratejik Diyaloğu ele alındı.

Görüşmede, Peşmerge Bakanlığı ile İngiltere Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkilerin öneminin altı çizildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv