İngiltere Savunma Bakanlığı heyetinden Peşmerge Bakanlığı’na ziyaret
ERBİL (K24)
İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret etti.
Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Hejar Omer’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı heyetiyle bir araya geldiği bildirildi.
İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndaki askeri danışmanların da katıldığı görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve İngiltere’nin Uluslararası Koalisyon’daki rolü ele alındı.
Irak’taki güvenlik konularının da konuşulduğu görüşmede, Irak ordusuyla Peşmerge güçleri arasında kurulan ortak gücünün kurulması, ABD-Irak Stratejik Diyaloğu ele alındı.
Görüşmede, Peşmerge Bakanlığı ile İngiltere Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkilerin öneminin altı çizildi.