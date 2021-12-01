Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 4 yaralı

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Polis tarafından yapılan açıklamada, Donnersberger Köprüsü civarında meydana gelen patlamanın ardından tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin kordon altına alındığı kaydedildi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, basına yaptığı açıklamada, sondaj çalışmaları esnasında İkinci Dünya Savaşı'nda uçaktan atılan 250 kilogramlık bir bombanın patladığını, yüzlerce metre alana dağılan enkazın incelenmesinin sürdüğünü ifade etti.

Münih merkez tren istasyonuna yakın bir bölgede meydana gelen ve birkaç kilometre öteden duyulan patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve ambulansın olay yerine gönderildiği, polis helikopterinin de devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 76 yıl geçmiş olmasına rağmen Almanya'da patlamamış bombalara özellikle inşaat sahalarında sık sık rastlanabiliyor.

Genelde tespit edilen bombalar etkisiz hale getiriliyor veya kontrollü bir şekilde patlatılıyor. (Kaynak: Euronews)