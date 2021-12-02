Ekonomi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti

Cumhurbaşkanı kararı ile görevden istifası kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.
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türkiye Lütfi ELvan

HABER MERKEZİ

Konuya ilişkin atama kararı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden istifasını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile istifası kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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