Oyuncu Alec Baldwin: Tetiği ben çekmedim

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ABC News'e konuşan ünlü oyuncu Baldwin, Ekim ayında film setinde gerçekleşen olayla ilgili ilk kez detaylı konuştu.

Röportaj sırasında zaman zaman ağlayarak konuşan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" dedi.

Baldwin ayrıca olay yerinde kullandığı Colt 45 tabancasına gerçek merminin nasıl girdiğini bilmediğini belirterek, "Birisi silaha gerçek bir mermi koydu, sinema setinde olmaması gereken bir mermi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Baldwin, Hutchins için "Onunla çalışan herkes tarafından sevilen ve hayran olunan biriydi, yaşananlar bana gerçekmiş gibi gelmiyor" şeklinde konuştu.

Sürekli o günü düşündüğünü ama bir çıkış yolu bulamadığını belirten Baldwin, bu olayın başına gelen en kötü olay olduğunu söyledi.

Baldwin silah kullanılan film setlerinde mutlaka polis memurlarının görevlendirilmesi gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

ABC röportajın tamamını perşembe gecesi yayınlayacak.