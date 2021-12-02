Sağlık

Kanada: Geyiklerde coronavirüs tespit edildi

Kanada'da vahşi yaşamda ilk kez yeni tip coronavirüse (Covid-19) neden olan virüs bulundu.
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dünya SARS-CoV-2 Kanada geyik Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

“Çevre ve İklim Değişikliği Kanada” tarafından yapılan açıklamada, Quebec'teki Eastern Townships bölgesinde 6 ve 8 Kasım tarihleri ​​arasında numuneleri alınan üç beyaz kuyruklu geyikte SARS-CoV-2 tespit edildiği ifade edildi.

Şimdiye kadar Quebec'te analiz edilen 156 örnekten virüsün tespit edildiği tek örnek bunlar.

Quebec, analiz için numune toplayan ve gönderen ilk eyalet olsa da virüsün yayılmasını izlemek amacıyla Kanada genelinde çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve İklim Değişikliği Kanada ile yaban hayatı sağlığı uzmanı Catherine Soos, departmanın Kanada'daki geyiklerden 2 bin 700'e kadar örnek almayı beklediğini söyledi.

Soos, örneklerin alındığı geyiklerin sağlıklı göründüğünü ve hastalık belirtisi göstermediğini söyledi.

Geyik, bazı insanların virüsü taşıması ve asemptomatik kalması gibi, virüsü semptom göstermeden taşıyabilir. 

 

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