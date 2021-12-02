Zerzevan Kalesi’nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek Mahallesi sınırları içinde yer alan tarihi Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışmaları sürerken, yeni eserler gün yüzüne çıkıyor.

İki parça halinde bulunup birleştirilen flütün, küçükbaş hayvanın bacak kemiği üzerine yuvarlak delikler açılarak kullanıldığı ve yüzeyinde biri kırık altı adet delik olduğu ve MS 4-5. yüzyıla tarihlendirildiği belirtildi (1600 yıllık). Flüt askeri şehir olan Zerzevan Kalesi’nde yaşayanların sanat ve müzik ile ilgilerinin olduğunu da göstermesi açısından önemli.

Anahtarlı yüzükte ise kilit içerisine giren dil ve gövde kısmı, el ile tutulan yüzük kısmına geçirilmiş. Dişli ucun bulunduğu gövde yüzük üzerine hareketli olarak eklenmiş. Dairesel formlu halkası açık uçlu olup birer kuş başı ile son buluyor. Çok özel olan eşyaların konulduğu sandığı açmak için kullanılan anahtarlı yüzük de MS 4-5. yüzyıla tarihlendiriliyor (1600 yıllık).

Söz konusu eserlerin kazılarda çok nadir ele geçtiği ve bölgede ilk defa bulunduğu ifade edildi.

ZERZEVAN KALESİ

Doç. Dr. Aytaç Coşkun’un başkanlığında 2014 yılında başlayan kazı - restorasyon çalışmaları halen devam ediyor.

Roma’nın sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi tarihi Asur Dönemi’ne (MÖ 882-611) kadar uzanıyor. Roma Dönemi’ne MS 3. yüzyılda Severuslar Dönemi’nde (MS 198-235) asıl askeri yerleşim inşa edilmiş, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanılmış. Yeni başlayan çalışmalar ulusal ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırarak, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği bir ören yeri haline geldi. Dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşimde dünyada bulunan son Mithras Tapınağı ortaya çıkarıldı.

Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi.