Politika

Neçirvan Barzani: DAİŞ teröristlerine karşı bir sınır çizilmeli

Neçirvan Barzani, DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki saldırılarıyla ilgili “Irak ve Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri DAİŞ teröristlerine karşı bir sınır çizmeli” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani DAİŞ Mahmur saldırılar kınama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırında Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki Qereçox ve Sergeran ilçelerinde sivil halka ve Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum” diyen Neçirvan Barzani, şehit sivillerin ve şehit Peşmergelerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Bölgedeki DAİŞ saldırılarının artışına dikkat çeken Neçirvan Barzani, “Gün geçtikçe artan DAİŞ teröristlerinin saldırı ve eylemlerine karşı Irak ve Kürdistan Bölgesi bir sınır çizmeli” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik boşluğunun giderilmesi gerektiğinin altını çizen Neçirvan Barzani, bunun Peşmerge Güçleri, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin işbirliği ve koordinasyonuyla gerçekleşebileceğini ifade etti.

“Tüm Iraklılar bunu bilmeli ki; siyasi süreç işlemezse ülkede huzur ve siyasi istikrar sağlanamaz” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, terörizme zemin hazırlamamak için tüm taraflara “ulusal görevlerini yapması ve siyasi çekişmeleri bir kenara bırakması” çağrısında bulundu.

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