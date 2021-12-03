Politika

Başbakan: Kürdistani bölgelerdeki halkın yaşamı gerçek bir tehdit altında

Başbakan, Mahmur sınırındaki DAİŞ saldırılarıyla ilgili “DAİŞ teröristleri, Kürdistani bölgelerde yaşayan halkın yaşamı gerçek bir saldırı tehdidi” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani DAİŞ saldırlar Mahmur

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Haberi büyük bir üzüntüyle aldığını belirten Başbakan, şehit vatandaşların ve şehit Peşmergelerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

DAİŞ teröristleri, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki halkın yaşamı için gerçek bir daldırı tehdidi” diyen Başbakan, Peşmerge Güçleri, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon’un işbirliği çerçevesinde bölgede acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Başbakan, aksi halde bu tür vahşi saldırıların devam edeceğine yönelik endişesini dile getirdi.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak genelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması için koordinasyon çerçevesinde DAİŞ teröristlerinin saldırılarına karşı koymak için her türlü desteğe hazırdır” mesajını verdi.

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