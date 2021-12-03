Başkan Barzani: En kısa zamanda şehitlerimizin intikamı alınmalı

ERBİL

Başkan Mesud Barzani, terör örgütü DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırılarda şehit düşenlerin ailelerinin acılarını paylaşan Başkan Barzani, “DAİŞ teröristlerinin dün gece Sengeran ve Qereçox ilçelerinde düzenlediği saldırılarda sivil vatandaşlar ile Peşmergeler şehit düştü ve yaralandı. Yüce Allah’tan şehitlerimizin aziz ruhlarını cennetiyle mükafatlandırmasını, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar vermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

DAİŞ saldırısında oğlu şehit düşen anneye ayrıca başsağlığı dileyen Başkan Barzani, “Teröristlerin dün geceki saldırısında üç oğlu ölümsüzlerin ve şehitlerin kervanına katılan kahraman anneye başsağlığı diliyorum. O kahraman kadının sözleri, hepimiz için cesaret, kararlılık ve halkımızın yüce davasına bağlılık kaynağıdır. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“En kısa zamanda düşmandan şehitlerimizin kanının intikamı alınmalı ” diyen Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Yurdumuzu ve vatanımızı savunma ve koruma konusunda Peşmerge Güçleri ile savunma birimlerinin çalışmalarında her türlü ihmale karşı daha fazla araştırma yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyorum. En kısa zamanda düşmandan şehitlerimizin kanının intikamı alınmalı.

DAİŞ savaşında şehit düşenlerin ve Kürdistan’ın özgürlük yolunun tüm şehitlerinin binlerce selam olsun.”