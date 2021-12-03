Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı 5 can kaybı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 248 Covid-19 testi uygulanırken, 369 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (170) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 456 kişi sağlığına kavuştu, 5 kişi ise virüse yenik düştü.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 542 bin 476

Vaka: 376 bin 496

İyileşen: 364 bin 276

Tedavisi süren: 5 bin 309

Ölüm: 6 bin 911