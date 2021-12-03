Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı 5 can kaybı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 5 bin 248 Covid-19 testi uygulanırken, 369 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (170) Duhok’ta görüldü.
Son 24 saatte 456 kişi sağlığına kavuştu, 5 kişi ise virüse yenik düştü.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 3 milyon 542 bin 476
Vaka: 376 bin 496
İyileşen: 364 bin 276
Tedavisi süren: 5 bin 309
Ölüm: 6 bin 911