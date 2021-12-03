Musa Orhan’ın cezası belli oldu

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Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nden (SEGBİS) katıldı.

Sanık avukatı ile maktul İpek Er’in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Mahkeme, Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Altıncı duruşması görülen davada Musa Orhan’a indirimli 10 yıl ceza verildi. Ardından adli kontrol şartı getirilen Orhan, tutuklanmayacak.

Öğleden sonra verilen kararda mahkeme heyeti sanığın bugüne kadar tüm duruşmalara devam etmesi neticesinde kaçacağına dair somut bir delilin bulunmadığına kanaat getirdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Adli kontrol tedbiriyle de beklenen amaca ulaşabilecek olması sebebiyle sanık hakkında daha önce uygulanan 5721 sayılı CMK’nın 109/ 3-a maddesindeki yurt dışına çıkma yasağının aynen devamına ve aynı maddenin 3-b maddesi gereğince ikamet ettiği en yakın karakola giderek her ayın 1 ve 15’inde imza vermek suretiyle adli kontrol tedbirinin hükmedilmesine, adli kontrol tedbirini uygulamaması halinde hakkında yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir."