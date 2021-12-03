Politika

BM’den DAİŞ’in Mahmur saldırısına kınama: Vahşice

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI), terör örgütü DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki saldırılarını kınayarak, saldırıları “vahşice” olarak niteledi.
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kürdistan BM UNAMI DAİŞ Mahmur saldırlar kınama

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI), terör örgütü DAİŞ’in dün gece Mahmur sınırındaki Xidirce köyünde Peşmerge ve vatandaşlara yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırıların “vahşice” olarak nitelendiği açıklamada, şehit yakınlarına başsağlığı dileği, yaralılara acil şifalar dilenğinde bulunuldu.

Açıklamada, “Kuşkusuz DAİŞ’le mücadelede işbirliği ve koordinasyon önemlidir” ifadelerine yer verildi.

DAİŞ dün gece Mahmur sınırındaki köylere saldırmış 10 Peşmerge ve 3 sivil vatandaş şehit olmuştu.

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